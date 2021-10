PERINETTI, Penso che Vlahovic abbia già accordo

Intervenuto sulle frequenze di RTV38 nel corso della trasmissione "ZonaMista", il ds del Siena Giorgio Perinetti ha detto la sua sul caso legato al rinnovo mancato di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "La presa di posizione di Vlahovic e del suo agente fa pensare che ci sia un accordo con un'altra società che possa comprare il giocatore a cifre abbastanza agevoli. L'addio a scadenza non sarebbe una cosa terrificante, a patto che dia il massimo fino all'ultimo giorno in cui è sotto contratto. Ora la Fiorentina è davanti ad un bivio perché non può accettare che si arrivi all'addio a zero, questo in virtù dei rapporti con l'ambiente e i tifosi. I viola devono trovare un sostituto adeguato già a gennaio, a patto che si sappia che il nostro campionato non è più una lega di prima fascia. Bisogna arrivare a giocatori di 2a o 3a che possono puntare alla 1a fascia. Lucca già pronto per la A? Oggi basta fare pochi gol e sei già da Nazionale... i giocatori alti vanno aspettati, sicuramente è un giocatore da seguire. Berardi? Credo che sia arrivato il momento più opportuno della sua carriera per completarsi fuori da Sassuolo".