PERINETTI, Ibra contro le leggi fisiche ma in Italia...

Il dirigente Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, ha così commentato a TMW Radio la possibilità di ammirare nuovamente Zlatan Ibrahimovic con una squadra del campionato italiano: "Ibra è una grande suggestione. Va contro le leggi fisiche vista l'età che ha, ma non so chi in Italia possa permettersi un personaggio del genere. Non può essere un attaccante che inserisci in un reparto, non si mette lì a fare il 4°. Si reputa il migliore al mondo. Gestirlo può diventare un problema".

Quindi, un pensiero sul futuro di Stefano Pioli come allenatore del Milan: "Pioli è un allenatore preparato, ha avuto già esperienza a Milano con l'Inter e potrà aiutare la squadra a risalire. Non so se la rosa attuale del Milan può andare bene per le aspettative iniziali".