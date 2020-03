PERINETTI, Castro e Zaniolo capisaldi per i Mondiali

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti si è espresso così sulle molteplici proprietà straniere in Italia: "Le proprietà straniere sono un bene per il nostro calcio perché mettono soldi nel nostro calcio. A livello di idee e organizzazione sono investitori giovani quindi serve anche un modo di lavorare importante. Giovani italiani? Castrovilli e Zaniolo sono due ragazzi che appartengono al nostro calcio, due talenti che faranno bene anche in Nazionale. Per i prossimi mondiali saranno capisaldi in Azzurro".