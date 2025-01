Per Zaniolo alla Fiorentina il problema è un 10% sulle presenze per l'obbligo

Per Nicolò Zaniolo alla Fiorentina manca davvero poco e lo conferma anche Sky Sport, che ha spiegato cosa manca per l'accordo definitivo per il passaggio del classe '99 dal Galatasaray alla squadra viola: si tratta di una differenza del 10% tra domanda e offerta sulle presenze che il calciatore dovrà fare per l'obbligo di riscatto. Una distanza minima che non sembra in grado di mettere a rischio l'affare: Zaniolo diventerà un giocatore della Fiorentina a meno di clamorosi colpi di scena.

Dal 50% al 60%

Si tratta e si è già trovato l'accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze per circa 16 milioni di euro, l'emittente riporta però come la volontà della Fiorentina sia quella di mettere il 60% come percentuale di presenze da qui al termine della stagione per far scattare l'obbligo di riscatto, il Galatasaray invece non si smuove per ora dal 50%. Una differenza davvero minima che tutti si aspettano possa portare a un accordo nella giornata di domani.