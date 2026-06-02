Per Sky la Fiorentina pensa a Mandas se il Bournemouth non lo riscattasse

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In vista della prossima stagione non è più così sicura la permanenza di David De Gea, il portiere spagnolo alla Fiorentina da due stagioni. Fabio Paratici e gli uomini di mercato si stanno guardando intorno e nella lista c'è da tempo anche Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bournemouth in Premier League. Il club inglese ha un diritto di riscatto ma se non dovesse esercitarlo la Fiorentina potrebbe fare un passo concreto, come racconta Sky.

Già trattato a gennaio

Il portiere greco 24enne è legato alla Roma fino al 2029 ma con la crescita di Motta e la presenza di Provedel la Lazio ha deciso di non puntarci vista una sola presenza in Coppa Italia. Così già a novembre si è iniziato a parlare di un possibile scambio Mandas - Fagioli con la Fiorentina. A gennaio, complice la crescita da regista del centrocampista viola e il ritorno di Christensen, non se ne è fatto nulla e il gresco è stato ceduto in prestito al Bournemouth, senza però collezionare alcuna presenza in Premier. Se il club inglese non dovesse riscattarlo la Lazio potrebbe metterlo sul mercato (anche se Provedel è in uscita).