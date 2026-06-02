Pagotto: "Paratici cambierà tanto e prenderà giocatori che conosce. De Gea? Ecco perché lo terrei"
Angelo Pagotto, ex portiere di squadre come Sampdoria e Milan, ora responsabile delle giovanili della Pistoiese, ha parlato nel corso de "Il Salotto del Calcio" su TVL ripartendo da una battuta su Fabio Paratici: "Il direttore cambierà molte persone perché la squadra attuale non è stata costruita da lui e se dovrà rischiare sulla propria pelle lo farà con giocatori che conosce. Terrà quelli che al 100% gli avranno dato la massima fiduicia e che hanno un valore economico".
De Gea?
"Io lo terrei per fare da chioccia a Martinelli. Io credo molto in questo ragazzo che è giovane e molto bravo".
Qual è il primo grande problema del calcio italiano?
"Io ho vissuto per dieci anni con i grandi campioni della Nazionale perché ho fatto parte di tante giovanili azzurre. Adesso ci vuole il coraggio di mandare in campo i ragazzi giovani italiani. Quando ero ragazzo io giocavo con Totti ed altri che erano già dei punti fermi delle proprie squadre di club".
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