Croazia, Pongracic gioca mezzora nell'amichevole con il Belgio

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Ultime prove tecniche per il Mondiale, con la Croazia che ruota praticamente tutti i giocatori nell'amichevole contro il Belgio, persa per 2-0 Tielemans nel primo tempo, Lukaku nel finale per errore proprio dei difensori, Moro in particolare sul quale Pongracic non ha saputo rimediare). Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è partito dalla panchina entrando al 59' al posto di Guardiol nel 3-4-2-1 provato da Dalic. Tra campo e panchina tanti i calciatori che giocano in serie A, tra cui Modric, Sucic e Baturina.

Il percorso della Croazia

La Croazia, attesa ora all'ultimo test con la Slovenia, è inserita nel girone L con Inghilterra, Ghana e Panama ed inizierà il suo percorso con la nazionale inglese il 17 giugno.

I numeri di Pongracic

Marin Pongracic è reduce dalla stagione giocata su più fronti dalla Fiorentina ed ha collezionato 3801 minuti nelle 48 presenze fatte in tutte le competizioni. In Conference, contro il Rakow, ha segnato l'unico gol stagionale.