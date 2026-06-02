Gonzalo Rodriguez: "Difesa viola? Non funzionava l'insieme e non mi piaceva una cosa"

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L'ex difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole sulle difficoltà della difesa e dei singoli viola: "Non è responsabilità del singolo, è l'insieme dei giocatori che deve funzionare, devono conoscersi e trovarsi, ma quando la squadra va male la difesa è quella più in vista. Anche perché dietro accettavano l'uno contro uno e non mi piaceva insomma la situazione".

Sulla stagione viola cosa ne pensa?

"Ho guardato tutte le partite di questa stagione della Fiorentina e ho sofferto abbastanza. Quando perdi così tanto diventa difficile uscire da quelle zone di classifica e ogni settimana soffri sempre di più. Io col Villarreal ci sono passato: ti innervosisci, arrivano più infortuni e molti giocatori si rendono conto di non riuscire a dare il massimo. Ogni partita non fa che peggiorare le cose".

Dei tre argentini che rientrano, Beltran, Valentini e Moreno, chi può restare?

"Ti parlo di quello che visto di più , Beltran, che al Valencia ha fatto un buon anno di esperienza di cui aveva bisogno in Europa ma oggi c'è un attaccante forte come Kean nella Fiorentina, avere due nello stesso ruolo non gli darebbe molto spazio"

Come ha fatto a fare tanti gol in viola?

"Devi avere compagni bravi nelle punizioni e calci d'angolo poi avevo la fiducia per andare in area, andavo in avanti"

Il ricordo più bello che conservi della Fiorentina?

"Sono stati 5 anni bellissimi, ma dico quello che a Firenze dicono tutti ossia la partita contro la Juventus vinta per 4-2 e quando torno tutti me lo ricordano ancora. E' stato quello il giorno più bello".