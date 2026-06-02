Gudmundsson si rilassa a New York in attesa di conoscere il proprio futuro
Giorni di relax per i tanti giocatori viola che non sono impegnati nelle amichevoli delle Nazionali o nella preparazione in vista del Mondiale (la Fiorentina ne porterà solo uno, ovvero Pongracic con la Croazia ndr). Tra questi c'è anche Albert Gudmundsson che tramite i propri social (nella foto) ha fatto sapere di trovarsi a New York postando una vista spettacolare da una camera di un grattacielo.
Gudmundsson protagonista del mercato in uscita
L'islandese è uno dei giocatori più chiacchierati in chiave mercato, con i dirigenti della Fiorentina che avrebbero già dato mandato ai suoi agenti di trovare un club pronto a investire su di lui. I viola lo valuterebbero circa 20 milioni di euro ma la sensazione è che la cifra accettabile potrebbe anche essere più bassa. All'estero l'interesse non manca, anche se prima di dare il via definitivo alla cessione, Paratici dovrà discutere del suo futuro anche col nuovo allenatore, ovvero Fabio Grosso ormai in procinto di firmare con la Fiorentina.
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