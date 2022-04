PELLISSIER, Europa? Situazione ardua. Italiano...

Sergio Pellissier ex compagno di Italiano a Verona ha parlato delle tre sconfitte viola che hanno suscitato critiche al tecnico: "In Italia non ci si ricorda mai di quanto fatto prima e si guardano solo gli ultimi risultati. Resta il fatto che sono tre brutte sconfitte, giocate male e non con l'attenzione dimostrata fino a quel momento. Ma credo che Italiano abbia fatto un campionato straordinario e la squadra ha giocato anche meglio di quelle davanti".



La Fiorentina può arrivare in Europa? "Ho paura che non riesca a centrarlo perché la situazione è ardua, anche se è lì le altre hanno qualcosa in più in questo momento ma avendo fatto bene prima non si può mai sapere".



Futuro Italiano? "L'ambizione di un tecnico e un giocatore credo che sia di puntare al top ma Firenze è un grande club con una tifoseria importante come attaccamento alla maglia ed hai una pressione importante perché il club non riesce ad ottenere quei risultati del passato. Fare bene a Firenze penso sia un obiettivo che Italiano voglia ottenere"



Cosa pensa di Cabral? Ha qualità e penso possa migliorare ancora tanto. Firenze è una piazza molto molto difficili perché i tifosi amano e capiscono di calcio e sono pretenziosi, pretendono che tu faccia sempre bene. Italiano può essere un tecnico che gli insegni calcio"



Piatek? "Ha dimostrato quando è arrivato ha fatto bene, i gol li fa sempre, ma non è tuo. Io preferisco giocatori propri e non in prestito perché ci tengono di più ma lui è un attaccante che può fare molto bene".