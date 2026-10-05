Pellegrino, l'energia di Bati per la doppia cifra finale. Ecco i suoi obiettivi

Tre gol per iniziare la sua avventura in viola e un legame con Firenze nato molto rapidamente. Mateo Pellegrino, come evidenziato stamani da La Nazione, ha parlato del suo impatto con la Fiorentina e delle ambizioni per il futuro, spiegando quanto sia importante per lui rappresentare il club nell'anno del Centenario.

Nel corso del Festival dello Sport, l'argentino ha raccontato anche l'incontro con Gabriel Batistuta, che gli ha trasmesso un consiglio legato soprattutto allo spirito con cui vivere l'esperienza in viola: "Bati non mi ha parlato di gol, ma mi ha detto che devo lasciare la vita in campo, è quello che vogliono i tifosi viola: lo farò fino all’ultimo giorno, lo prometto". Pellegrino ha poi spiegato i motivi della sua scelta: "Ho scelto Firenze perché mi hanno voluto davvero e ho trovato l’affetto che cercavo, ho sentito che era il mio posto".

L'attaccante ha già raggiunto quota tre reti, al pari di Mastantuono, e punta a chiudere la stagione in doppia cifra: "L’obiettivo è fare bene come Kean o, se posso, fare addirittura meglio". Un rapporto speciale è nato anche con la città: "Questa città sembra l’Argentina per come si vive il calcio". E sul futuro non ha dubbi: "Voglio restare tanti anni per far capire chi sono".