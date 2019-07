PEDULLÀ, Piace Demme. Chiesa parli chiaro

Il centrocampista Diego Demme piace, è arrivato quando era il Lipsia in terza serie, ma siamo all'interno di una situazione complicata ma gli incastri con il mercato viola allungano i tempi. E' un recupera palloni, statistiche alte, non è un gigante ed è centrocampista di grande rendimento, assomiglia Gattuso. Ha un dente rotto perché lo perse dopo un gol. A maggio Chiesa arrivò ad un accordo con la Juve, 4 e mezzo più bonus, ma gli altri della Fiorentina, a parte Commisso, sarebbero tutti contenti? Commisso continua a ripetere cose che se non si verifica fa una brutta figura, doveva averlo già messo all'angolo e per qualcuno partire con un giocatore scontento non è il massimo. Ma ora il giocatore e il padre che lo gestisce dovrebbero uscire allo scoperto. Inoltre tu sei il proprietario e se esistono clausole devi saperlo ma se Chiesa vuole andare via deve dirlo apertamente. Trovo assurdo che l'11 luglio ci siano ancora dubbi al riguardo, bisogna giocare davanti e fare un discorso chiaro, mettendoci la faccia. Ma poi in America Chiesa avrà la forza di parlare con Commisso, soprattutto senza procuratore?