PEDRO, Protagonista nella vittoria del Flamengo

Altra partita da protagonista per Pedro, attaccante brasiliano in prestito al Flamengo dalla Fiorentina. Nella finale della Coppa Guanabara che i rossoneri hanno giocato contro il Boavista, la squadra di Jorge Jesus ha ribaltato il vantaggio iniziale degli avversari andati in gol con Jean. Prima Diego Ribas da Cunha, poi Gabigol hanno fatto sì che il Flamengo portasse a casa la competizione. Il secondo gol di Gabigol, come mostra il video in fondo, viene da un grande assist di tacco di Pedro, che in realtà più tardi si mangia anche il gol del possibile 3-1. Ecco il video con le azioni di Pedro: