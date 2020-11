PEDRO, Piccolo infortunio: lascia il ritiro del Brasile

L'uomo del momento in Brasile, Pedro, è stato sconvocato dalla Selecao a discapito di Thiago Galhardo a causa di un infortunio nella regione degli adduttori della coscia destra come riporta br.noticias.yahoo.com con le dichiarazioni del medico del Brasile, Rodrigo Lasmar: "Siamo andati in clinica per l'esame che ha confermato un danno muscolare alla coscia destra. È un piccolo infortunio, ma nella nostra valutazione non ci sono condizioni per lui per partecipare alla nostra prossima partita di martedì".