Pavlovic: "Stupito da Vlahovic al Besiktas. Ma con Italiano a Firenze esplose"

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Strahinja Pavlovic si dice stupito della scelta di Dusan Vlahovic. Il difensore del Milan, intervistato stamani da Tuttosport, ha parlato anche della scelta dell'ex attaccante viola, suo amico e connazionale, di trasferirsi in Turchia al Besiktas. Ma per Pavlovic la motivazione è legata anche al ritrovo con Vincenzo Italiano, suo allenatore ai tempi della Fiorentina: "Devo essere onesto, pensavo trovasse una squadra nei primi cinque campionati d'Europa, però avrà avuto i suoi motivi per andare al Besiktas.

Penso che ritrovare Italiano, l'allenatore con cui era esploso alla Fiorentina, abbia influito. Gli faccio i miei migliori auguri".