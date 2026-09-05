Fiorentina Primavera, sfuma ancora la vittoria: il Genoa pareggia nel recupero

Fiorentina Primavera, sfuma ancora la vittoria: il Genoa pareggia nel recuperoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Ancora un pareggio per la Fiorentina Primavera, che allo stadio Sciorba contro il Genoa non riesce a conquistare i tre punti. I rossoblù partono meglio e al 10' trovano l'1-0 con Tondi, ma la reazione viola non si fa attendere: Croci, classe 2010, prima firma un gol spettacolare per il pari e poi completa la rimonta portando avanti i suoi. All'intervallo è dunque la Fiorentina a essere in vantaggio.

Nella ripresa, però, i viola soffrono e faticano a uscire dalla propria metà campo. Al 68' arriva così il 2-2 del Genoa, favorito da un grave errore di Magalotti. Jallow riesce poi a riportare avanti la Fiorentina, ma nel recupero arriva la beffa: al 93' Bellone, entrato da poco, trova il gol del definitivo 3-3.