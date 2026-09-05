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Fiorentina-Torino, il presidente Commisso è arrivato al Franchi: le immagini

Fiorentina-Torino, il presidente Commisso è arrivato al Franchi: le immagini
Oggi alle 13:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio della terza giornata di Serie A che andrà in scena all'Artemio Franchi, con la Fiorentina di Fabio Grosso pronta a sfidare il Torino di Ignazio Abate, è arrivato allo stadio il presidente viola Giuseppe Commisso che si è intrattenuto all'esterno della struttura per salutare alcuni tifosi presenti, prima poi di entrare pronto ad assistere. Queste le immagini dell'arrivo del patron gigliato raccolte dalla nostra redazione:

Giuseppe Commisso saluta i tifosi allo stadio Franchi prima di Fiorentina-Torino