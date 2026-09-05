Dagli inviati
Fiorentina-Torino, il presidente Commisso è arrivato al Franchi: le immagini
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio della terza giornata di Serie A che andrà in scena all'Artemio Franchi, con la Fiorentina di Fabio Grosso pronta a sfidare il Torino di Ignazio Abate, è arrivato allo stadio il presidente viola Giuseppe Commisso che si è intrattenuto all'esterno della struttura per salutare alcuni tifosi presenti, prima poi di entrare pronto ad assistere. Queste le immagini dell'arrivo del patron gigliato raccolte dalla nostra redazione:
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La missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre puntidi Pietro Lazzerini
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Copertina
Luca CalamaiGrosso, quattro gare per costruire una Viola da Europa. Io punterei sul tridente Mastantuono-Beto-Gonçalves; a centrocampo Fagioli e Oulai; Dodo di nuovo titolare e fiducia a Viery. E se arriva Brozovic…
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
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