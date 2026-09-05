Goncalves, l'elogio e il saluto del tecnico dello Sporting: "Ha segnato un'epoca"

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Intervenuto ieri in conferenza stampa, prima della prossima partita del suo Sporting CP, il tecnico Rui Borges ha colto l'occasione per salutare i giocatori che hanno lasciato il club portoghese in questa sessione di mercato. Tra essi anche Pedro Goncalves, trasferitosi alla Fiorentina pochi giorni fa: "Innanzitutto, auguro a Pedro e Daniel Bragança tutto il meglio. Indipendentemente da tutto, sono due grandi giocatori che avranno sicuramente successo, per tutto ciò che sono come atleti e come persone. Due giocatori che hanno segnato un'epoca e che segneranno la storia dello Sporting".

Queste le parole poi pronunciate direttamente su Goncalves: "Pedro ha segnato un'epoca allo Sporting , ha segnato un'epoca nel calcio portoghese per tutto ciò di cui era capace, per i suoi numeri. Sono due grandi giocatori che rimarranno nella storia dello Sporting e ai quali auguriamo il meglio", le parole del tecnico riportate da A Bola.