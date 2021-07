PAVARESE, Gattuso uomo non perché porta pantaloni

Il dirigente Luigi Pavarese, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche della vicenda dell'addio precoce di Gattuso alla Fiorentina: "Lui, come me, è uomo non perché porta i pantaloni. Qualcosa di importante deve essere successo, ma come si dice solo il cucchiaio conosce i problemi della pentola. Quando ci racconterà la verità sono convinto che apprezzeremo ancora di più l'uomo Gattuso".