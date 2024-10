PASTORELLO, Arthur? Dobbiamo trovare una soluzione

FirenzeViola.it

L'agente Federico Pastorello ha parlato a TMW a margine dell'assemblea elettiva dell'Aiacs in corso di svolgimento a Milano. Questo il suo pensiero a TMW, a partire dalla situazione Arthur e l'ipotesi Napoli in estate: "Non me lo hanno mai chiesto sinceramente. Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato. Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione".

Con l'OM di De Zerbi ci sono stati contatti?

"C'è stato qualche discorso, è un tipo di calciatore che a De Zerbi può interessare. Vediamo, c'era un problema di extracomunitari e non era semplicissimo, a gennaio vedremo".