Pasqualin: "Viola rivitalizzati, Vanoli valorizzerà una rosa di livello"
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L’avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di Fiorentina e non solo: “La squadra è stata stra-rivitalizzata da Vanoli e si avvicina di nuovo a posizioni più consone. La campagna acquisti ha consegnato calciatori di livello alla guida tecnica. Vanoli saprà valorizzare tutti”.
Che Milan è stato quello col Benfica?
“Ho visto un Milan deludente, con poche idee, confusionario. Il Benfica ha fatto la sua partita irridendo un Milan velleitario. I rossoneri sono apparsi senza ritmo, sottotono, timidi”.
La Roma invece continua a stupire.
“La Roma e il Como, altra piacevole conferma del campionato".
I giallorossi sono da Scudetto?
"Beh, l’Inter si conferma uno squadrone”.
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