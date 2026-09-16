Il Milan stecca subito in casa contro il Benfica: finisce 2-0 sotto i fischi di San Siro
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Dopo il pareggio in rimonta contro la Lazio, il Milan di Amorim esordisce in Europa League contro il Benfica. La partenza dei rossoneri non è delle migliori e proprio come successo all'Olimipico di Roma va in svantaggio al 16' con la rete di Lukebakio su assist di Kaminski. Il Milan nel proseguo del primo tempo tenta di trovare il pari, ma con scarsi risultati. Nel secondo tempo non cambia il copione con il Benfica ancora a segno con Kaminski che sfrutta al meglio la dormita colossale della difesa rossonera per portare i portoghesi sul 2-0. Questo è il risultato con cui si conclude il match.
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