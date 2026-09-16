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Goncalves si è già ambientato: "Non c'è niente di meglio che sentirsi a casa"

Goncalves si è già ambientato: "Non c'è niente di meglio che sentirsi a casa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

L'ala portoghese Pedro Goncalves è stato uno degli ultimi acquisti di una Fiorentina rivoluzionata messa in piede da Fabio Paratici. Nonostante il breve periodo trascorso qui a Firenze l'ex Sporting Lisbona sembra essersi già ambientato nel migliore dei modi a Firenze. Lo dimostra la bellissima rete di ieri sera, che è valsa il 3-0 sul Pisa, e il post condiviso su Instagram, la cui descrizione attira e non poco: "Non c’è niente di meglio che sentirsi a casa".