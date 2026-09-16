Inizia l'Europa League del Milan. Alle 21 a San Siro col Benfica: le formazioni

Inizia l'Europa League del Milan. Alle 21 a San Siro col Benfica: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Due nobili del calcio europeo si ritrovano stasera alla "Scala del Calcio" per la prima giornata della fase a girone unico dell'Europa League. Milan e Benfica, divise da una storica rivalità, cercano tre punti pesanti per iniziare al meglio il percorso europeo. Ecco le formazioni ufficiali del match, in programma a San Siro alle ore 21:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos: Allenatore: Amorim.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo, El Karouani; Aursnes, Joao Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. Allenatore: Silva