Grava esalta l'ex viola Favasuli: "Può essere un modello per i giovani"

vedi letture

Costantino Favasuli, ex viola, ha conquistato davvero tutti ai piedi del Vesuvio. Queste le parole di Gianluca Grava ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del talento cresciuto alla Fiorentina e che domenica affronterà con il Napoli la sua ex squadra: "Favasuli può rappresentare un modello per i nostri ragazzi. Si è ritagliato spazio con il giusto atteggiamento dimostrando fame, voglia e tanto sacrificio.

Ha sfruttato al massimo la sua occasione. Può essere un modello per trascinare i nostri giovani. Rivedere la maglia numero 2 mi ha emozionato: la scelsi all'epoca perché il mio idolo era Bruscolotti".