Italia, Kayode vede la prima chiamata: Mancini pensa all’ex viola

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Cresce l’attesa per le convocazioni che Roberto Mancini diramerà venerdì. Dopo una prima lista di circa 70 giocatori, il ct ne sceglierà 30 per il raduno di Coverciano e per le prossime sfide contro Belgio, Turchia e Francia. Secondo Sky Sport, sarebbero già certi della chiamata Issa Doumbia, Alessandro Romano e Mohamed Ali Zoma, mentre sono ancora in corso valutazioni su Pessina e Ghilardi.

Tra i nomi in ascesa c’è soprattutto quello di Michael Kayode. L’ex terzino della Fiorentina, oggi al Brentford, potrebbe essere promosso dall’Under 21 e ricevere la prima convocazione con la Nazionale maggiore. A favorire la sua candidatura sono le condizioni di Marco Palestra: l’esterno del Chelsea, destinato a far parte del nuovo ciclo azzurro, sta infatti recuperando da un infortunio muscolare. Per Kayode, dunque, le porte di Coverciano potrebbero aprirsi già nei prossimi giorni.