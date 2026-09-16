Sabatini: "Il Napoli vincerà 3-1 a Firenze. Punto sulla rete di Mastantuono"

Sabatini: "Il Napoli vincerà 3-1 a Firenze. Punto sulla rete di Mastantuono"FirenzeViola.it
Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Il giornalista e opinionista di Mediaset, Sandro Sabatini, dopo aver ritrattato nel proprie dichiarazione su Mastantuono, che era stato definito un calciatore da non acquistare dal Real Madrid, si è nuovamente espresso sulla Fiorentina al podcast Numer1 in vista del prossimo appuntamento di campionato contro il Napoli di Max Allegri: "A mio avviso il Napoli si imporrà per 3-1 a Firenze. A questo punto, io punto su una rete di Mastantuono, è il minimo che possa fare. Gli altri gol? Dico Anguissa, al rientro dall'infortunio".