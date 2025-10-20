Pasqualin su Pioli: "Sarebbe roba da matti metterlo in discussione"

Pasqualin su Pioli: "Sarebbe roba da matti metterlo in discussione"FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:36News
di Redazione FV

L'operatore di mercato, Claudio Pasqualin, ha parlato a TMW dell'andamento della Fiorentina: "E' stata sfortunata. C’è stata un’ingenuità di Parisi. Ma anche quando gioca bene la squadra fa fatica. Non merita l’ultimo posto in classifica. Però a forza di dire che è stata sfortunata la classifica piange".

Pioli potrebbe essere in discussione?
"No. Sarebbe da matti metterlo in discussione. Credo che questa settimana resisterà. Ma è chiaro che se la situazione dovesse continuare così le voci potrebbero anche alimentarsi. Ma Pioli è uno dei migliori allenatori in circolazione e porterà la squadra fuori da questa situazione".