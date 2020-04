PASQUA, Le infermiere ringraziano Commisso

La Fiorentina ed il presidente Rocco Commisso nei giorni scorsi hanno donato 4.700 uova a medici e personale ospedaliero per ringraziare e mostrare la propria vicinanza a chi più di tutti sta aiutando il Paese in questo particolare momento di crisi. Il gesto è stato apprezzato e la testimonianza arriva proprio dall'account Twitter del club viola che hanno mostrato una foto di alcune infermiere che lo hanno ricevuto accompagnata da questo messaggio: "Ringraziamento e auguri di Buona Pasqua in rosa dal personale Ospedaliero al presidente Rocco Commisso e alla Fiorentina".

Ringraziamento e auguri di Buona Pasqua in 'rosa' dal personale Ospedaliero al presidente Rocco Commisso e alla Fiorentina.#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/KnAbtevKdX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 11, 2020