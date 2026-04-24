Il Napoli schianta la Cremonese e fa un favore alla Fiorentina: ecco la nuova classifica
Tutto facile per il Napoli nell'anticipo del venerdì sera. Il 34° turno di Serie A si apre col poker degli azzueri contro la Cremonese. Gara sbloccata dopo 3' da una staffilata di Scott McTominay, raddoppio causato da un autogol di Filippo Terracciano tris nel recupero del primo tempo a firma di Kevin De Bruyne, quarto squillo nella ripresa di Allison Santos direttamente su rinvio di Vanja Milinkovic-Savic, il Napoli poi avrà la chance per il pokerissimo su rigore, fallito da McTominay. Si tratta di tre punti preziosi per gli azzurri, che si portano provvisoriamente a -9 dalla capolista, ma soprattutto consolidano il secondo posto a +3 sul Milan. Brutto ko invece per la Cremo, che resta ferma a 28 punti e potrebbe quindi subire il sorpasso del Lecce. Di seguito la graduatoria aggiornata.
La classifica aggiornata di Serie A:
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
AS Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
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