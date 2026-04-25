Italia, Baldini per le amichevoli di giungo punterà sull'U21: Donnarumma unica eccezione
Il nuovo corso della Nazionale italiana prenderà il via con una soluzione ponte, in attesa di definire in modo stabile la guida tecnica. Dopo la separazione consensuale con Gennaro Gattuso, toccherà a Silvio Baldini assumere il comando per i prossimi appuntamenti. Il ct dell’Under 21 farà da traghettatore nelle due amichevoli di giugno: prima in Lussemburgo, allo Stade de Luxembourg (3 giugno), poi in Grecia, al Pankritio Stadium di Candia (7 giugno). Una decisione che segue una linea ben precisa: valorizzare i giovani.
Baldini, infatti, punterà quasi esclusivamente sui talenti dell’Under 21, di cui fanno parte in pianta stabile due giocatori viola ossia Ndour e Comuzzo, evitando di chiamare i giocatori della Nazionale maggiore. L’unica eccezione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Gianluigi Donnarumma. Il capitano azzurro avrebbe espresso direttamente la propria disponibilità, contattando Baldini per essere presente e sostenere i più giovani in questa fase di transizione.
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