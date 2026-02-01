Atalanta in dieci dall'8', Paz fallisce il rigore nel recupero: a Como finisce 0-0

L'Atalanta rimane in 10 già dopo 8' di gioco per un brutto fallo di reazione Honest Ahanor su Perrone (ammonito), ma il Como non approfitta della superiorità numerica e un rigore nel recupero con la gara che finisce a reti inviolate: 0-0 il risultato finale. Dopo l'espulsione il Como ha spinto come al solito, gioco piacevole ma non concreto con Douvikas che è andato vicino al vantaggio ad esempio ad inizio ripresa. Nel finale bravo Carnesecchi su Morata e Ramon.

Ma l'occasione più ghiotta arriva al 96' quando proprio Carnesecchi para un rigore a Nico Paz commesso per un fallo in area di Scalvini. L'argentino fallisce il rigore e l'Atalanta si salva chiudendo sullo 0-0 e restando a 5 punti dal Como.