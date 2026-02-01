Cremonese-Inter alle 18: le formazioni ufficiali scelte da Nicola e Chivu
Alle 18 la 23esima giornata di serie A prosegue con Cremonese-Inter. I grigiorossi fermi a 23 punti vogliono conquistare punti salvezza per staccare le ultime 4 tutte sconfitte (Fiorentina compresa, a 17) mentre l'Inter vuole aumentare la distanza dal Milan (ora a -5) in attesa della gara di martedì a Bologna che chiuderà la 23esima giornata. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici, Nicola e Chivu:
Cremonese (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh, 33 Grassi, 7 Zerbin, 23 Ceccherini; 90 Bonazzoli, 10 Vardy. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye. Allenatore: Davide Nicola.
Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati