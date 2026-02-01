Ufficiale
Ciro Immobile lascia di nuovo la serie A: c'è l'annuncio del Paris Fc
FirenzeViola.it
Ciro Immobile, rientrato in estate in Italia al Bologna dopo l'esperienza al Besiktas, lascia già la serie A e diventa un nuovo attaccante del Paris Fc. E' arrivato l'annuncio social del club francese che pubblica le foto del giocatore con la nuova maglia ed anche del Bologna. Il giocatore è stato a lungo infortunato ed ha trovato poco spazio in rossoblù, da qui la decisione.
✍️😁— Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/9bR5QOicYu
