Ufficiale

Ciro Immobile lascia di nuovo la serie A: c'è l'annuncio del Paris Fc

Ciro Immobile lascia di nuovo la serie A: c'è l'annuncio del Paris FcFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:20News
di Redazione FV

Ciro Immobile, rientrato in estate in Italia al Bologna dopo l'esperienza al Besiktas, lascia già la serie A e diventa un nuovo attaccante del Paris Fc. E' arrivato l'annuncio social del club francese che pubblica le foto del giocatore con la nuova maglia ed anche del Bologna. Il giocatore è stato a lungo infortunato ed ha trovato poco spazio in rossoblù, da qui la decisione.