Calciomercato Maiorana saluta la Primavera: è fatta per il suo trasferimento al Venezia

L’attaccante della Fiorentina Primavera Stefano Maiorana è pronto a trasferirsi altrove: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, dopo la corte nei giorni scorsi dell’Avellino, l’attaccante classe classe 2007 (due gol e due assist in stagione tra Under-18 e Under-20) si trasferirà al Venezia, dove farà la spola tra la prima squadra e la Primavera, che attualmente milita in Primavera 2 e occupa l’undicesimo posto in classifica del gruppo A. Il giocatore, che nei mesi scorsi aveva avuti un grave infortunio, è già stato salutato sui social da molti suoi compagni di squadra.

Da capire la formula ma non è escluso che il giocatore possa salutare a titolo definitivo.