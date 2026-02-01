Lookman in viaggio per Madrid: visite mediche con l'Atletico

Dopo un tira e molla l'estate scorsa e in questa sessione di mercato, alla fine Ademola Lookman lascerà l'Atalanta. E' stato l'Atletico Madrid a convincere sia il club nerazzurro, con 40 milioni, che il giocatore, con un contratto che secondo Tmw è 6,5 milioni di euro di base, con 2 di bonus, fino al 2030. Il giocatore in questi minuti è in partenza da Orio alla volta di Madrid appunto. Decisiva anche la telefonata del Cholo Simeone all'attaccante nigeriano.