Social

In campo anche alla Vigilia: Fiorentina a lavoro al Viola Park. Le foto odierne

In campo anche alla Vigilia: Fiorentina a lavoro al Viola Park. Le foto odierneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Non conosce sosta il programma di lavoro della Fiorentina, in campo anche stamani al Viola Park in vista del cruciale match di sabato pomeriggio a Parma, contro la formazione di Cuesta. La squadra di Vanoli ha svolto allenamento anche alla Vigilia di Natale e la stessa cosa farà sia domani che a Santo Stefano, dopo aver riposato invece nella giornata di ieri.

Un ritmo di sedute alto che servirà al tecnico per continuare a oliare i meccanismi del 4-3-3 e per dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro l'Udinese, da replicare sabato al Tardini. Queste le immagini dell'allenamento di oggi dai social della Fiorentina: