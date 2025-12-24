Social
In campo anche alla Vigilia: Fiorentina a lavoro al Viola Park. Le foto odierne
FirenzeViola.it
Non conosce sosta il programma di lavoro della Fiorentina, in campo anche stamani al Viola Park in vista del cruciale match di sabato pomeriggio a Parma, contro la formazione di Cuesta. La squadra di Vanoli ha svolto allenamento anche alla Vigilia di Natale e la stessa cosa farà sia domani che a Santo Stefano, dopo aver riposato invece nella giornata di ieri.
Un ritmo di sedute alto che servirà al tecnico per continuare a oliare i meccanismi del 4-3-3 e per dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro l'Udinese, da replicare sabato al Tardini. Queste le immagini dell'allenamento di oggi dai social della Fiorentina:
Pubblicità
News
Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenzadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
Copertina
CalciomercatoDodo, l'interesse dell'Inter e un rinnovo che non decolla: a Paratici la patata bollente
Angelo GiorgettiL’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com