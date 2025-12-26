Verso Parma-Fiorentina, Cuesta: "Sappiamo le qualità dei viola". Poi annuncia due recuperi

Nel giorno di vigilia della sfida tra Parma e Fiorentina, in programma domani alle ore 12:30 al Tardini e valida per la diciassettesima giornata di Serie A, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole: "Mi aspetto una partita dove useremo l'amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo. Un punto sugli infortunati? Circati è andato in progressione e domani sarà convocato, così come Delprato".

Quanto cambia la percezione della Fiorentina?

"Non cambia, ci concentriamo su quello che è sotto il nostro controllo. Sappiamo delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare".

Che partita si aspetta a livello mentale?

"Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l'importanza della partita sia uguale come per noi".

Domani ultima partita casalinga del 2025. Un appello ai tifosi?

"Ci piacerebbe tantissimo che fossero con noi. Ci sarebbe piaciuto anche allenarci di fronte a loro e iniziare a creare quel legame più forte. Non è stato possibile per il meteo, ma speriamo che domani possano essere con noi e che anche noi possiamo fare il massimo affinché lo siano. La loro spinta può aiutare i ragazzi ad alzare il livello della prestazione".