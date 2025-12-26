Dragusin attende l'ok per lasciare il Tottenham: Roma e Fiorentina in corsa

Dragusin attende l'ok per lasciare il Tottenham: Roma e Fiorentina in corsaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:21News
di Redazione FV

Secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Tottenham non ha ancora dato il via libera per la cessione in prestito di Radu Dragusin a gennaio. Gli Spurs stanno prendendo tempo ma la sensazione è che alla fine l'ex Genoa verrà ceduto, con la Roma che potrebbe essere interessata al suo cartellino. In corsa c'è anche la Fiorentina che pur vivendo una situazione di classifica disastrosa, sarà una squadra assai diversa rispetto a quella vista nella prima parte della stagione, con Paratici pronto a intervenire in modo netto sulla rosa per rilanciare i viola.  