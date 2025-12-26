Dall'Argentina, il River Plate torna a pensare a Beltran per l'attacco
FirenzeViola.it
Secondo quanto riferito dal giornalista argentino Facu Iribarren, de La Pagina Milionaria, il River Plate starebbe pensando ancora una volta a riportare Lucas Beltran in Argentina nel corso del mercato di gennaio. L'attaccante, attualmente in prestito secco al Valencia, è uno dei tre giocatori che i Milionarios starebbero monitorando per la propria rosa. Insieme a Beltran, le idee sono Mauro Icardi (difficile per questioni economiche) e Berterame, messicano del Monterrey.
