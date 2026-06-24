Inter, sfumato Palestra torna anche Dodo nel casting per il post Dumfries

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Dopo la beffa subita con il colpo Marco Palestra, sfumato al fotofinish visto l'inserimento da parte del Chelsea che ha convinto prima l'Atalanta con un'offerta maggiore e poi il ragazzo con uno stipendio più che raddoppiato rispetto a quello offerto dai nerazzurri, in casa Inter sono due, al momento, i profili più seguiti per rinforzare la corsia di destra. Il primo è quello di Andrea Cambiaso, esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, la cui avventura alla Juventus sembra essere arrivata a una fase di stallo, mentre l’altro nome è quello di un vecchio obiettivo nerazzurro, Dan Ndoye, che la scorsa estate ha lasciato il Bologna per trasferirsi al Nottingham Forest.

Rispetto a Cambiaso, però, lo svizzero appare meno versatile, essendo un esterno prevalentemente mancino e più offensivo. Sul taccuino della dirigenza interista restano comunque anche altri profili già monitorati da tempo, anche se al momento leggermente più defilati: si tratta di Michael Kayode, classe 2004 oggi al Brentford in Premier League, e di Dodô della Fiorentina.