PARISI, Viola non ha necessità di vendere Amrabat

Fabio Parisi, noto agente sportivo, ha commentato così la situazione riguardante Sofyan Amrabat: "Non credo che la Fiorentina abbia la necessità di vendere Amrabat. Se arriva un'offerta molto alta è poi normale essere "costretti" a venderlo ma non credo che la Fiorentina metterà il marocchino sul mercato, né che lui voglia andarsene. Magari a fine stagione si possono fare discorsi diversi. La società di Commisso è ambiziosa e vuole costruire una squadra solida e anche se arriveranno soldi dalla cessione di Amrabat a gennaio non è semplice trovare un sostituto".