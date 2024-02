PARISI, Tornare a Empoli che emozione: mi ha dato tanto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fabiano Parisi, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match del campionato di Serie A contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Le emozioni di tornare ad Empoli? Per me è sempre una emozione unica. Ho tanti amici e compagni che giocano ancora nell’Empoli però io quando vado in campo non penso ad altro. Per me è una emozione tornare in questo stadio che mi ha visto crescere e che mi ha dato tanto”.