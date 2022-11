PARISI, La Juventus vuole bloccarlo per l'estate

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dell'opportunità di agire in modo mirato sul mercato bianconero da parte della Juventus nella prossima sessione di mercato. Piace da tempo, come laterale sinistro, Fabiano Parisi dell’Empoli: i bianconeri puntano a bloccarlo già nella sessione invernale; se poi l’arrivo dovesse slittare c’è l’opzione Cambiaso, ora in prestito al Bologna. L'alternativa è Pedraza del Villarreal.