Pardo sulla gara di ieri: "Ho visto l'Inter svuotata e stanca. Fiorentina, che capolavoro"

Ai microfoni di Radio 24, durante Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha parlato così del 3-0 subito dall'Inter a Firenze: "Un ko diverso da Bologna-Inter, lì ci fu una sottovalutazione della partita e un errore individuale. Qui la squadra era svuotata e stanca. A inizio secondo tempo ho avuto la sensazione che l'Inter stesse cucinando l'arrosto, girava palla aspettando il momento, ma poi non succedeva, giropalla statico e la Fiorentina ha costruito il suo capolavoro.

E' una serata che deve far riflettere l'Inter. La partita più complicata doveva essere quella di lunedì, quindi un po' di turnover era comprensibile. Le seconde linee non stanno funzionando come si deve. Il girone di Champions, invece, è stato l'esempio perfetto, l'Inter ha messo sempre le seconde linee e ha fatto un girone clamoroso".