Paratici alla Fiorentina. Ecco la Top 11 dei suoi migliori acquisti

Paratici alla Fiorentina. Ecco la Top 11 dei suoi migliori acquistiFirenzeViola.it
Oggi alle 18:20
di Redazione FV

Fabio Paratici dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ma già in questi giorni ha lavorato per portare nuovi giocatori e rinforzi in maglia viola. L'ex Tottenham e Juventus nella sua carriera ha portato a termine altri colpi, di livello ben superiore agli ultimi, il più eclatante è quello di Cristiano Ronaldo.

Ecco da chi è affiancato il fenomeno portoghese nella Top 11 dei migliori acquisti di Paratici stilata da TuttoMercatoWeb.com: Szczesny in porta; Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Cancelo completano la difesa a 4, Pirlo, Pogba, Vidal in mezzo al campo e Dybala, Ronaldo, Tevez in attacco.