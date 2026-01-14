Il Napoli senza Conte in campo per il recupero contro il Parma. Le formazioni

Stasera torna la Serie A per il recupero della sedicesima giornata. Alle 18.30 scendono in campo Napoli e Parma. Il Napoli di Conte, squalificato contro l'Inter e di conseguenza non presente in panchina, deve vincere per mettere pressione all'Inter. Il Parma a 8 punti sulla zona retrocessione, si può ritenere tranquillo al momento, anche se una vittoria porterebbe la squadra di Cuesta a scacciare totalmente i fantasmi della retrocessione. Di seguito le formazioni delle squadre: 

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All.: Stellini

PARMA: Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. All.: Cuesta