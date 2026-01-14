Fiorentina: oggi doppia seduta in vista della gara di domenica a Bologna

di Redazione FV

La Fiorentina è tornata in campo in vista della gara di domenica a Bologna. Dopo due giorni di stacco Vanoli ha previsto una doppia seduta con lavoro in palestra, lavoro tattico ed esercitazione sul campo. 

Ecco le immagini postate dalla società viola: