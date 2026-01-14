Ferri: "Paratici ottimo. Ora la società: deve essere formata da uomini giusti"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà per parlare dell'ufficialità di Paratici alla Fiorentina: "E' stato preso un dirigente importante. Puoi formare una squadra di grandissimi giocatori, ma se non c'è una società completa, con gli uomini al posto giusto, non vai lontano. La Fiorentina sulla carta non ha nulla da invidiare a tante, ma se è messa così vuol dire che ci sono delle problematiche extra. E' un acquisto importante che farà solo bene alla Fiorentina".