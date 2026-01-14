Ferri: "Paratici ottimo. Ora la società: deve essere formata da uomini giusti"
L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà per parlare dell'ufficialità di Paratici alla Fiorentina: "E' stato preso un dirigente importante. Puoi formare una squadra di grandissimi giocatori, ma se non c'è una società completa, con gli uomini al posto giusto, non vai lontano. La Fiorentina sulla carta non ha nulla da invidiare a tante, ma se è messa così vuol dire che ci sono delle problematiche extra. E' un acquisto importante che farà solo bene alla Fiorentina".
Pubblicità
News
Paratici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimanedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
2 Il Tottenham conferma, Paratici è viola: "Ringrazio il club per aver assecondato il mio desiderio"
3 Mercato, ultimi venti giorni di fuoco. Ora il centrale difensivo (forse) mancino e un centrocampista di spessore
4 Roma, altro messaggio di Gasperini alla società: "Se l'obiettivo è valorizzare dei ragazzi va bene giocare con Arena"
Copertina
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com