Fagioli e una crescita importante: per Vanoli è un punto fermo

Il mercato sta disegnando una Fiorentina diversa, soprattutto nel modulo che sta andando verso il 4-3-3. Ma Paolo Vanoli, in attesa dei rinforzi che gli diano più scelta tattica e di qualità dopo le "bocciature" di qualche elemento, continuerà a puntare sulla crescita dei giocatori in rosa, come Niccolò Fagioli.

Una crescita mentale e un sistema che lo valorizza

E' sotto gli occhi di tutti che proprio il centrocampista ha dato una svolta all'inerzia della Fiorentina, capendo forse per primo che non era più tempo di lamentele e vittimismi ma di lottare in campo per uscire dal baratro in cui era sprofondata la squadra. La sua svolta mentale, la fiducia di Vanoli e un assetto che più lo gratifica e lo fa esprimere al meglio hanno regalato così una nuova vita al Fagioli viola. Play tra la linea di difesa e quella della trequarti gli permette di dispensare palloni importanti ai compagni pur non disdegnando di inserirsi, mettendo in evidenza la sua qualità tecnica.

Le parole di Vanoli sul ruolo

"Sono contento, perché da quando sono arrivato il ragazzo sta facendo prestazioni importanti. Le qualità tecniche si conoscevano anche prima, ma sotto il profilo della personalità ha preso in mano questa squadra, si diceva che non potesse fare il play ma è un ragazzo ambizioso che deve puntare anche alla Nazionale" sono state le parole di Vanoli dopo la gara con il Milan, in cui il centrocampo viola è stato superiore a quello rossonero e Fagioli è stato protagonista positivo nonostante un paio di palloni letali persi nel finale tra cui quello (non direttamente) del pari.